Inter a un millimetro dallo Scudetto. Vittoria 2-0 e Crotone condannato alla B

Non senza difficoltà, l'Inter vince anche sul campo del Crotone e vola momentaneamente a +14 sull'Atalanta seconda. 0-2 il finale dello Scida grazie alle reti nella ripresa di Christian Eriksen e Achraf Hakimi. Per la matematica dello Scudetto adesso manca davvero pochissimo: se l'Atalanta domani non batterà il Sassuolo, la festa nerazzurra potrà prendere ufficialmente il via. Il Crotone, invece, col ko odierno trova anche la matematica retrocessione in Serie B.

L'INTER NON VA OLTRE IL DOPPIO PALO - Primo tempo bloccato, quello dello Scida. Nonostante la differenza di valori (e di classifica) in campo è il Crotone a partire col piede giusto, creando un paio di trame di gioco interessanti soprattutto con Ounas. Alla distanza però viene fuori l'Inter che si rende pericolosa prima con una doppia occasione firmata Sensi, poi con un doppio palo: Lukaku di testa su calcio d'angolo, poi Lautaro con un bel destro al volo dal limite dell'area.

GARA BLOCCATA ANCHE IN AVVIO DI RIPRESA - Il Crotone ha equilibrio e grazie a linee strette e difesa compatta concede pochissimi sbocchi all'Inter. La squadra di Cosmi, da parte sua, prova a far male con l'arma del contropiede. Ma la difesa nerazzurra, soprattutto con De Vrij e Skriniar, regge senza troppe titubanze. In avanti il più pericoloso è invece Hakimi con le solite discese a tutta velocità e un bel tiro dal limite dell'area.

CONTE STRAVOLGE LA SQUADRA. E ARRIVA IL SUBITO IL GOL - Al minuto 66 Conte cambia la sua squadra e manda dentro contemporaneamente Eriksen, Perisic e Alexis Sanchez per Sensi, Darmian e Lautaro. E dopo neanche 3' si vedono subito i risultati: azione centrale dei nerazzurri con Sanchez e Lukaku che duettano con grande qualità. Il belga serve a rimorchio proprio Christian Eriksen che con un destro secco e potente fulmina Cordaz (anche grazie ad una deviazione). E' il 69' e l'Inter fa un altro passo verso lo Scudetto.

LUKAKU GOL, MA E' FUORIGIOCO - Al'84' l'Inter troverebbe anche il gol del 2-0 e quindi della tranquillità finale, ma l'arbitro Prontera annulla per fuorigioco di Perisic dopo un check del Var.

ALTRA VITTORIA NERAZZURRA. E LO SCUDETTO E' SOLO UNA FORMALITA' - Gli ultimi minuti di partita vedono un Crotone voglioso di trovare il pareggio. Ma l'Inter regge senza particolari rischi e anzi, trova anche il 2-0 con Achraf Hakimi. E ora, in attesa dell'Atalanta domani sul campo del Sassuolo, Conte e i suoi possono davvero mettere in fresco lo champagne.