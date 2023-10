Inter, accordo vicino con Qatar Airways. Per l'anno prossimo si punta a 25-30 milioni

Trovano conferme le indiscrezioni su un accordo fra Inter e Qatar Airways, probabile futuro sponsor della società nerazzurra. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa non può definirsi ancora conclusa, ma le parti sono a buon punto, con il vettore aereo che dovrebbe affiancare Paramount+ in questa stagione. E in futuro, chissà, sostituirlo.

Obiettivo 25-30 milioni. È la cifra che l'Inter si prefigge di ottenere dal prossimo main sponsor. Più di quanto non garantisca, per intendersi, l'emittente USA, che attualmente arriva a 15 milioni più 5 di bonus. I discorsi con Qatar Airways sono avviati da tempo, almeno dalla tournée in Giappone - raggiunto proprio su aerei battenti bandiera di Doha - e vanno in parallelo rispetto a quelli con Paramount+.

Lavorare con entrambe? Come detto, al momento QA entrerà come sponsor secondario. E, come detto, l'Inter punta a ottenere dal proprio accordo principale una cifra di 25-30 milioni di euro nella prossima stagione. Non è detto, però, che sia l'unico fattore sul tavolo: la grande visibilità garantita da Paramount+ negli Stati Uniti è un altro elemento tenuto in considerazione dalle parti di Viale della Liberazione. E l'idea potrebbe essere di mantenere entrambe le sponsorizzazioni nella prossima stagione, con la piattaforma in un ruolo diverso da quello attuale.