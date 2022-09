Inter, Acerbi confermato a Udine? Inzaghi ha un altro titolare, Bastoni e De Vrij sono avvisati

Francesco Acerbi non è una semplice alternativa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il difensore, voluto fortemente da Simone Inzaghi, dopo l'ottima prestazione di Plzen entrerà in diretta competizione con De Vrij e Bastoni. L'ex Lazio ha buone possibilità di essere confermato domenica a Udine, soprattutto se si considera che De Vrij sta vivendo un periodo non semplice. Il 34enne entrerà nelle rotazioni e metterà in discussione pure la titolarità di Bastoni, che ha avuto troppi alti e bassi finora.