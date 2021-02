Inter, Agoumé e l'interesse delle big europee: anche Marsiglia, Lione e Villarreal lo seguono

vedi letture

Lucien Agoumé, nonostante non stia trovando molto spazio nella sua avventura allo Spezia, continua ad attirare gli sguardi interessati di diversi club in Europa. Dopo quello del Bayern Monaco, anche Marsiglia, Lione e Villarreal, hanno manifestato il proprio interesse con alcuni sondaggi. Il giocatore presto dovrà prendere una decisione, visto che in Francia e in Spagna potrebbe puntare anche a un posto da titolare. Anche l'Inter dovrà presto prendere una decisione, ovvero se provare a puntare su di lui con uno sguardo al futuro oppure se cederlo al migliore offerente. A riportarlo è Fcinternews.it.