Inter, Agoumé in bilico: il centrocampista ha diversi estimatori e potrebbe essere ceduto

Futuro in bilico per Lucien Agoumé. Il giovane centrocampista dell’Inter è in prestito al Brest dove sta cercando di mettersi in luce. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il giovane classe 2000 potrebbe rientrare alla base per fare il vice Brozovic ma non è escluso che possa essere ceduto. Il giocatore gode di tanti estimatori e, visto il valore a bilancio di poco meno di 2 milioni di euro al 30 giugno 2022, potrebbe rappresentare una plusvalenza importante.