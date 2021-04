Inter, arriva Zhang: 14 giorni di quarantena, poi summit mercato e futuro. Aspettando lo scudetto

L'Inter conta i giorni che la separano dalla vittoria, il futuro prossimo, invece, plana in aereo dalla Cina: Steven Zhang - sottolinea La Gazzetta dello Sport - rimetterà piede su suolo italiano forse già la prossima settimana. Seguiranno 14 giorni di quarantena prima di gustare lo sprint scudetto e parlare della squadra del domani. Ma pure per rendere chiaro e manifesto il fatto che Suning rimarrà in sella da azionista di maggioranza. Il vertice con Zhang dopo il suo arrivo servirà a programmare il domani, a indicare le linee guida e dare forma a rinnovi già stabiliti in potenza. E, soprattutto, a definire eventuali margini di spesa, a chiarire se e quanto bisognerà rientrare da un passivo di bilancio che al 30 giugno dovrebbe essere di circa 130 milioni.

L’arrivo - Visto il ritmo forsennato che tiene Conte, bisogna fare in fretta. Vanno calcolati 14 giorni di quarantena obbligatoria e, anche se Handanovic potrebbe sollevare materialmente la coppa solo all’ultima, il 23 maggio contro l’Udinese, Zhang gradirebbe essere accanto alla squadra se e quando il titolo diventerà matematico. Insomma, la data di partenza risente di tante variabili, ma di certo Zhang porterà con sé una più serena situazione societaria: il prestito-ponte che permette di chiudere la stagione con le munizioni necessarie è alle porte. E poi, in tempi rapidi, cambierà pure l’assetto azionario: quel 31,05% di minoranza in mano a LionRock, fondo con sede a Hong Kong ma vicinissimo a Suning, dovrebbe diventare americano. Un passaggio necessario per l’aumento di capitale di cui ha bisogno il club.