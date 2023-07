Inter, arrivano conferme dalla Spagna: Balogun è il profilo preferito dopo l'affaire Lukaku

Dopo aver comunicato al Chelsea l'intenzione di non proseguire con le trattative per Romelu Lukaku, l'Inter continua a cercare urgentemente un attaccante. Come riportato da Relevo, Folarin Balogun resta al momento il profilo preferito: lo statunitense è di proprietà dell'Arsenal, arriva da una grande stagione al Reims e ha anche l'età giusta (classe 2001). Da capire quale sarà la richiesta dei Gunners.