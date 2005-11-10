Inter e Como sul nuovo talento della Norvegia: chieste informazioni sul 2010 Fismen

Inter e Como si muovono per Malte Fismen, giovane talento norvegese: sul giocatore anche Feyenoord e club scandinavi.

Complice l'exploit della Nazionale di Erling Haaland al Mondiale, il mondo del calcio sta scoprendo la Norvegia e i suoi talenti. Uno di questi, Malte Fismen, sedicenne attaccante del Åsane, è finito anche nel mirino di due club di Serie A. Si tratta, stando a quanto riportato da TV2 di Como e Inter che avrebbero già chiesto informazioni su di lui.

Un talento seguito da tempo

Fismen è considerato da anni uno dei maggiori prospetti del calcio norvegese. A 14 anni ha esordito ufficiosamente con l'Asane in un'amichevole contro lo, per poi debuttare l'anno successivo nella Prima Divisione norvegese, categoria nella quale ha già iniziato a incidere in termini di gol e assist.

Interesse anche dal Feyenoord e dai top club norvegesi

L'interesse per il giovane attaccante è ampio:hanno chiesto informazioni sulle condizioni per un trasferimento. "C'è molto interesse su di lui, ma non voglio sbilanciarmi su club specifici", ha dichiarato il direttore tecnico dell'Asane,. Dall'estero, oltre a Inter e Como, anche diversi club olandesi seguono le prestazioni del sedicenne, tra cui il

La valutazione: circa un milione di euro

L'Asane attraversa da tempo un periodo di difficoltà finanziarie e per questo non si opporrebbe a una cessione. I club interessati dovrebbero però mettere in conto una cifra attorno al milione di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita che la società norvegese vorrebbe inserire in un eventuale accordo.