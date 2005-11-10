Inter e Como sul nuovo talento della Norvegia: chieste informazioni sul 2010 Fismen
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Inter e Como si muovono per Malte Fismen, giovane talento norvegese: sul giocatore anche Feyenoord e club scandinavi.
Complice l'exploit della Nazionale di Erling Haaland al Mondiale, il mondo del calcio sta scoprendo la Norvegia e i suoi talenti. Uno di questi, Malte Fismen, sedicenne attaccante del Åsane, è finito anche nel mirino di due club di Serie A. Si tratta, stando a quanto riportato da TV2 di Como e Inter che avrebbero già chiesto informazioni su di lui.
Un talento seguito da tempo
Fismen è considerato da anni uno dei maggiori prospetti del calcio norvegese. A 14 anni ha esordito ufficiosamente con l'Asane in un'amichevole contro lo SK Brann, per poi debuttare l'anno successivo nella Prima Divisione norvegese, categoria nella quale ha già iniziato a incidere in termini di gol e assist.
Interesse anche dal Feyenoord e dai top club norvegesi
L'interesse per il giovane attaccante è ampio: Brann, Bodo/Glimt e Molde hanno chiesto informazioni sulle condizioni per un trasferimento. "C'è molto interesse su di lui, ma non voglio sbilanciarmi su club specifici", ha dichiarato il direttore tecnico dell'Asane, Odd Krister Follesdal. Dall'estero, oltre a Inter e Como, anche diversi club olandesi seguono le prestazioni del sedicenne, tra cui il Feyenoord.
La valutazione: circa un milione di euro
L'Asane attraversa da tempo un periodo di difficoltà finanziarie e per questo non si opporrebbe a una cessione. I club interessati dovrebbero però mettere in conto una cifra attorno al milione di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita che la società norvegese vorrebbe inserire in un eventuale accordo.
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