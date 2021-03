Inter-Atalanta ha una spettatore d'eccezione. Pirlo: "La guarderò, da disinteressato"

Inter-Atalanta è il programma di serata per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che ai microfoni di Sky ha confermato che sarà davanti alla tv stasera, per il posticipo del 26° turno di Serie A: "Sì sì, la guarderò. Dopo aver fatto le mie cose mi metterò sul divano e guarderò la partita... da disinteressato". Per i bianconeri, che attendono il Porto per l'ottavo di ritorno di Champions League, sarà un risultato importante in ottica Scudetto ma anche qualificazione in Champions: i nerazzurri meneghini sono distanti 7 punti in classifica al momento (e a parità di gare), mentre i bergamaschi inseguono a -3.