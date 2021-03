Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Conte con Vidal e senza Eriksen. Muriel parte in panchina

vedi letture

Tutto pronto a San Siro per Inter-Atalanta, posticipo della 26^ di Serie A e gara fondamentale sia per la corsa Scudetto che per quella Champions. Antonio Conte dà seguito alle ultime indicazioni di formazione e lascia fuori Eriksen, titolare nelle ultime 4 di campionato, per far spazio ad Arturo Vidal. Per il resto solito undici nerazzurro con Lautaro al fianco di Lukaku.

In casa Atalanta invece Gian Piero Gasperini sorprende, almeno in parte: fuori Luis Muriel, al suo posto c’è Malinovskyi al fianco di Pessina dietro a Zapata.

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata