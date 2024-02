Inter-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: due cambi per Inzaghi, Morata out

Road to London: è la scritta che è tornata a campeggiare negli stadi della Champions League. Anche a San Siro, dove questa sera Inter, in campo col lutto al braccio nel ricordo di Andy Brehme, e Atlético Madrid si sfidano nella gara di andata degli ottavi di finale. Nessun precedente tra i due allenatori, uno solo tra i club - il 27 agosto 2010 a Montecarlo, con vittoria dei Colchoneros - il ritorno da giocarsi il 13 marzo all'Estadio Metropolitano di Madrid. Questa sera, però, si va di scena al Meazza, la Scala del Calcio: dirige il romeno Istvan Kovacs. Appuntamento alle 21: di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi opera due soli cambi rispetto alla formazione di partenza vista contro la Salernitana: Darmian e Dimarco tornano titolari sulle fasce, rispetto a Dumfries e Carlos Augusto. Thuram con Lautaro in attacco: l'argentino è diffidato, come Asllani e Mkhitaryan, mentre nelle fila degli spagnoli l'unico a rischio squalifica è Samuel Lino.

Diego Simeone lascia in panchina, come da previsioni, Alvaro Morata: in attacco torna Griezmann, affiancato da Llorente in attacco. Saul a centrocampo, sulla fascia sinistra Lino vince il ballottaggio con Reinildo Mandava.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, Koke, Saul, De Paul, Lino; Llorente, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone.