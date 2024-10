Inter, ballottaggio per l'Olimpico: Barella e Frattesi si giocano il posto in mediana

Un dubbio 'tormenta' Simone Inzaghi, ma è un dubbio che moltissimi allenatori vorrebbero avere: chi schierare dal primo minuto a centrocampo nella sfida dell'Olimpico contro la Roma? Nicolò Barella o Davide Frattesi? A un mese dall'ultima volta, i elementi della mediana azzurra oltre che nerazzurra sono tornati a disposizione entrambi, quindi il tecnico dell'Inter sarà chiamato a scegliere.

Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, il modo di gestire i due e in generale le rotazioni da parte di Inzaghi è cambiato rispetto allo scorso anno. Ora l'Inter non sceglie tra campionato e Champions, ma ragiona pensando sia al match contro la Roma che alla successiva sfida di Champions League contro lo Young Boys (in una settimana che si chiude con l'attesissimo derby d'Italia).

La staffetta tra Barella e Frattesi è più di una possibilità, ma è ancora da capire come verrà attuata. Indubbiamente l'ex Cagliari troverà sempre spazio in tutte e tre le prossime tre partite: smaltito il problema muscolare alla coscia che lo aveva fermato nel derby, lo sprint ad Appiano durante la sosta era finalizzato al rientro per la ripresa e Nicolò ha centrato l’obiettivo. Un rientro che però, per evitare ricadute, verrà gestito al meglio: Barella potrebbe ad esempio giocare uno spezzone domani per poi tornare titolare contro lo Young Boys e replicare ovviamente contro la Juve.