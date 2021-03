Inter, Barella: "Cristiano Ronaldo il Lebron del calcio. Tanto talento, ma anche longevità"

vedi letture

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla ai microfoni di Sky della sua ammirazione per LeBron James: "Quello che mi impressiona di lui è il fatto di riesce a cambiare una squadra, portando tutti i compagni al livello più alto. Questo mi ha fatto incuriosire, ho visto tutta la sua storia, Perché gioco col 23? Per un po' ho giocato col 24, è stato un momento difficile. All'Inter il 23 era occupato quando arrivai, l'ho preso appena fu libero. Il 24, comunque, è la data di nascita di mia figlia. Ho avuto una piccola discussione con mia moglie per il cambio di maglia, ma alla fine ha capito".

Quanto ti aiuta il fatto di avere il calcio e la famiglia?

"Io vengo da una famiglia molto numerosa e unita, e questo mi ha aiutato. Quando ho trovato la donna giusta, ho cercato subito di crearmi la mia. Lei si sentiva pronta, io lo ero già, e abbiamo fatto tutto velocemente".

Chi è secondo te il Lebron James del calcio?

"Secondo me Cristiano Ronaldo, in lui c'è tanto talento ma anche tanto lavoro, oltre alla longevità. E in ogni squadra mettono a disposizione la loro voglia di vincere".