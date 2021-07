Inter, Barella incanta a Euro 2020: il Liverpool lo mette nel mirino per il dopo Wijnaldum

vedi letture

Nicolò Barella non smette di stupire. Il campione nerazzurro anche ieri, contro il Belgio di Lukaku, ha disputato una gara di altissimo livello, oltre ad aver sbloccato il match con una rete pregevole. E si sa l'Europeo è sempre un'eccezionale vetrina per attrarre le attenzioni dei top club. Infatti, secondo il Mirror, il Liverpool, ormai orfano di Wijnaldum passato al PSG, avrebbe messo nel mirino proprio il gioiello dell'Inter. Per ora parliamo di rumors di mercato, ma una cosa è certa: per Marotta e Ausilio Nicolò è semplicemente incedibile.