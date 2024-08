Inter, Barella: "Poteva sembrare facile, ma con l'Atalanta è sempre dura. Bravi a chiuderla"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 4-0 contro l'Atalanta: "Che devo rimproverare a Thuram? Giusto ridere e scherzare, sembrava facile vista da fuori ma con l'Atalanta è sempre dura. Siamo stati bravi a chiudere la partita, lasciarla aperta con loro è sempre un rischio, con due zampate di Marcus che non sa neanche lui come ha fatto. Il gol segnato è una tipologia di tiro difficile, oggi sono contento perché ho trovato la coordinazione giusta e bisogna essere anche un po' fortunati, sono felice perché è servito per prendere un po' di distanza in una partita difficile come questa".