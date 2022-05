Inter, Barella rassicura i tifosi: "Sto bene". Già domani potrebbe lavorare in parte col gruppo

vedi letture

Inter subito in campo dopo la vittoria di Udine e in vista della gara di venerdì al Meazza contro l'Empoli. Fai puntati su Barella (ha fatto terapie), che nel finale del match è dovuto uscire per una botta al ginocchio destro. Già domenica sera, lasciando la Dacia Arena, il centrocampista ha rassicurato i tifosi: "Sto bene" ha detto l'azzurro, apparso solo un po' claudicante. Oggi - riporta gazzetta.it - la situazione era già migliorata e già domani Barella potrebbe svolgere parte dell'allenamento in gruppo.