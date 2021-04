Inter, Bastoni al 45': "Dopo la sosta non è mai facile, importante avere segnato un gol"

vedi letture

Al termine del primo tempo tra Bologna e Inter, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, autore del cross per il vantaggio di Lukaku, ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Sky Sport:

"Le partite dopo la sosta non sono mai facili, siamo rientrati giovedì con tutto il caos che c'è stato in Nazionale. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita e dovremo concedere sempre meno all'avversario. Il Bologna ci sta mettendo in difficoltà e segnare un gol in queste partite è sempre importante".