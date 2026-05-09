Inter, Bastoni ha dubbi sul Barcellona: la posizione di difensore e nerazzurri sorprende i catalani

L’ora giocata contro il Parma, domenica scorsa, è servita ad Alessandro Bastoni per ritrovare ritmo e sensazioni da partita. Il difensore dell’Inter ha lasciato il campo a causa di un crampo, senza però destare particolare preoccupazione. In settimana il lavoro di recupero è proseguito regolarmente e anche nella sfida odierna Cristian Chivu potrebbe concedergli altro spazio, così da aumentare progressivamente il minutaggio. Un programma studiato nei dettagli dallo staff nerazzurro, con l’obiettivo di riavere il centrale nelle migliori condizioni proprio nel momento più importante della stagione.

In vista della finale di Coppa Italia, il centrale vuole tornare protagonista e i prossimi minuti in campo avranno un valore importante. Oltre alla crescita atletica, anche quella mentale sta facendo passi avanti. Dopo settimane complicate, il clima positivo creatosi intorno alla squadra e la vicinanza di compagni e tifosi hanno aiutato il giocatore a ritrovare serenità e fiducia, influenzando anche le riflessioni sul proprio futuro.

L’interesse del Barcellona - scrive oggi il Corriere dello Sport - continua a essere concreto, ma Bastoni non sembra intenzionato a lasciare Milano. Il legame con l’ambiente nerazzurro resta fortissimo e anche la società non ha mai aperto a una possibile cessione. Le parole di Ausilio sono state chiare: l’Inter non vuole privarsi del difensore. Una posizione che avrebbe sorpreso il club catalano, convinto di poter trattare con maggiore facilità. Ora Bastoni pensa soltanto al finale di stagione e alla possibilità di aggiungere un altro trofeo alla sua carriera in nerazzurro, forse anche per questo mister Hansi Flick ha iniziato a guardarsi intorno.