Inter, Bastoni: "Inzaghi sta portando avanti alla grande il lavoro di Conte"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così dopo il derby contro il Milan. "Era importante riuscire a vincere ma quando non si riesce è meglio non perdere, siamo soddisfatti della partita che abbiamo fatto. Mi sento importante come tutti, siamo un gruppo unito e Inzaghi sta portando avanti alla grande il lavoro di Conte. Chi gioca gioca fa sempre bene".