Inter, Becao occasione per l'estate. Può arrivare per 10-12 milioni: ma occhio al Napoli

Rodrigo Becao potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per l'Inter in vista dell'estate. In scadenza con l'Udinese nel 2024, il brasiliano potrebbe arrivare a prezzo di saldo ovvero a non più di 10-12 milioni di euro. Tanto è disposto a spendere Marotta per il classe 1996, sulla carta un buon rincalzo per la difesa a tre di Inzaghi. Occhio però alla concorrenza del Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.