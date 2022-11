Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Motta cambia in attacco, torna Bastoni dal 1'

Dimenticare la Juventus è la priorità dell'Inter, chiamata a dare risposte dopo una sconfitta che ha fatto riaffiorare tanti dubbi sulla stagione. A San Siro, però, arriva un Bologna in ottima forma: i felsinei sono reduci da tre vittorie consecutive e non vogliono fermarsi. Arbitra il signor Colombo di Como, calcio d'inizio alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi dice no al turnover e schiera l'undici tipo dei nerazzurri. L'unica novità rispetto al ko di Torino è il ritorno di Bastoni in difesa, confermata la coppia d'attacco formata da Dzeko e Lautaro. Solo panchina per Brozovic.

Thiago Motta ripropone Lykogiannis a sinistra, a centrocampo si rivede Schouten dal primo minuto. Cambia in attacco: Orsolini e Barrow in supporto ad Arnautovic.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Schouten, Ferguson, Medel; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

Allenatore: Thiago Motta.