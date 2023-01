Inter, Brozovic salta anche la Cremonese: l'obiettivo (complicato) è il derby del 5 febbraio

vedi letture

L'Inter dovrà ancora attendere per Marcelo Brozovic. Se Lukaku è ormai da considerarsi abile e arruolabile (magari non ancora dal primo minuto), per il centrocampista croato c'è ancora da aspettare. Brozovic salterà infatti anche la sfida con la Cremonese di sabato e la settimana prossima inizierà un lavoro propedeutico al pieno rientro in gruppo. L'obiettivo - complicato - resta averlo a disposizione almeno per andare in panchina nel derby del 5 febbraio.