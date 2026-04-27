TMW Inter brutale dalla bandierina: 17 gol arrivati da corner, eguagliato il primato del Napoli di Spalletti

L’Inter ha scoperto di avere un uomo in più questa stagione e si chiama ‘calcio d’angolo’. I nerazzurri si confermano una sentenza quando si tratta di colpire da corner e contro il Torino, in occasione della momentanea rete dello 0-2 siglata da Yann Bisseck, è arrivato il 17esimo centro stagionale in quella specifica situazione di gioco.

La formazione allenata da Cristian Chivu ha eguagliato il record del Napoli di Luciano Spalletti targato 2022/23. In quell'occasione le traiettorie dei vari Kvara, Politano e Lobotka si confermarono determinanti per la conquista del terzo scudetto e anche quest'anno l'epilogo sembra destinato ad essere simile, con l'Inter che si avvia alla conquista del 21esimo titolo della sua storia.

Inutile dire che le formidabili abilità balistiche di Federico Dimarco abbiano giocato un ruolo chiave nella conquista di questo ennesimo record stagionale. Il laterale sinistro nerazzurro ha infatti messo a referto i suoi assist numero 17 e 18, superando e staccando il record di 16 assist in una singola stagione di Serie A che prima di questa giornata condivideva con il Papu Gomez (QUI l’approfondimento).