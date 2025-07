Inter, Buchanan ai saluti? Ecco la sua valutazione e i 3 club interessati

Visto che a Milano con Simone Inzaghi sembrava essere chiuso, Tajon Buchanan ha lasciato l'Inter lo scorso gennaio per andare in prestito - con diritto di riscatto - al Villarreal: sei mesi dove ha messo in mostra buone cose, non sufficienti però a convincere il club spagnolo a esercitare il riscatto.

Successivamente l'esterno è partito alla volta della Nazionale canadese, con la quale è sembrato essere decisamente in palla, attirando così l'attenzione di diverse squadre su di sé durante la CONCACAF Gold Cup.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, dovrebbe essere arrivata alla fine la sua esperienza nerazzurra. Lo stesso Villarreal è sulle sue tracce, ma dalla Premier League il Brentford è ugualmente interessato, così come in Germania l'Eintracht Francoforte ha sondato la fattibilità dell'affare. Dall'Inter, riporta il quotidiano, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Attualmente per lui è previsto che rientri alla base dopo il prestito. A chi gli chiedeva come mai avesse scelto di giocare la Gold Cup anziché il Mondiale per Club, ha risposto (in una intervista a OneSoccer): "Per me è stata una scelta ovvia. E quando Jesse (Marsch, ct del Canada, ndr) mi ha chiesto se avrei giocato al Mondiale per Club con l'Inter o la Gold Cup, per me è sempre stata una scelta ovvia andare alla Gold Cup e giocare con il Canada. Ed era proprio lì che mi trovavo in quel momento. Volevo continuare a impegnarmi e continuare a portare il mio gioco a un livello superiore".