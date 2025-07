Inter, cessione in arrivo (con recompra) per Buchanan: il Sassuolo lo aspetta, le cifre

Non c'è l'Inter nel futuro di Tajon Buchanan, almeno per ora. Il canadese lo scorso gennaio, dopo un lungo stop, si è rilanciato con un prestito in Spagna al Villarreal, che alla fine non ha esercitato però il diritto di riscatto. Questa estate il talento classe '99 ha deciso di giocare la Gold Cup con il Canada anziché il Mondiale per Club con i nerazzurri.

Si era parlato per lui di una ripartenza dall'estero, ma spunta ora una destinazione italiana, a sorpresa. La Gazzetta dello Sport infatti spiega che il Sassuolo lo aspetta. Si parla di una cessione a titolo definitivo ai neroverdi, con l'accordo che sarebbe già stato raggiunto. Le cifre: nelle casse nerazzurre andranno circa 7-8 milioni di euro, ma all'Inter dovrebbe rimanere il diritto di recompra.

Una freccia in più nell'arco di Fabio Grosso dunque, con un giocatore che ha dimostrato di avere spunto, dribbling e di saper giocare su entrambe le fasce. In casa Sassuolo intanto continua a registrarsi il pressing del Sunderland su Laurienté. Sul fronte Pinamonti, che rientra dal Genoa, due club inglesi (ovvero il Brentford ed il West Ham) sono sulle sue tracce. E per contro la caccia ad una nuova punta per la nuova stagione procede.