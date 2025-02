Ufficiale Inter, Buchanan al Villarreal in prestito con diritto di riscatto: l'annuncio del club spagnolo

A un anno dal suo arrivo, Tajon Buchanan lascia ufficialmente l'Inter. Il Villarreal ha annunciato pochi minuti fa, attraverso i suoi canali ufficiali, l'arrivo dell'esterno canadese in prestito con diritto di riscatto per 1 milione di euro più 13 in caso di conferma.

Il comunicato stampa ufficiale del club spagnolo. "Il Villarreal CF e l'FC Internazionale Milano hanno concordato il prestito di Tajon Buchanan, che giocherà per i gialli fino alla fine dell'attuale stagione 2024/25. Il contratto di trasferimento include un'opzione di acquisto. Il calciatore canadese ha superato la visita medica sotto la supervisione dell'ASISA. A breve il club annuncerà anche la data e l'ora della presentazione ufficiale di Buchanan come giocatore giallo".

𝗧𝗮𝗷𝗼𝗻 𝗕𝘂𝗰𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗷𝗮 𝗲́𝘀 𝗴𝗿𝗼𝗴𝘂𝗲𝘁 💛! El Villarreal y el @Inter han acordado la cesión del futbolista canadiense, que jugará como groguet hasta final de temporada — Villarreal CF (@VillarrealCF) February 1, 2025

Buchanan indosserà la maglia numero 9, un po' particolare considerando il suo ruolo. In questa stagione, frenata dall'infortunio subito in estate, ha giocato 7 partite di cui sei in Serie A rimediando solo scampoli di gara, e una da titolare in Coppa Italia, per un totale di 163 minuti.