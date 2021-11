Inter, c'è un altro Alvarez nel mirino: è Agustin del Penarol. Ha impressionato anche Recoba

Non c'è solo Julian Alvarez del River Plate nelle idee di mercato per l'attacco dell'Inter. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Dario Baccin, vice direttore sportivo nerazzurro, in queste ore ha riportato a Milano un altro nome per il fronte offensivo della formazione di Simone Inzaghi.

Si tratta di Agustin Alvarez, attaccante classe 2001 del Penarol. Sul giocatore uruguaiano sono arrivate in chiave nerazzurra anche delle valutazioni positive di un grande ex del passato come Alvaro Recoba.