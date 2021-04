Inter-Cagliari 1-0, le pagelle: Darmian grimaldello. Che esordio per Vicario

INTER-CAGLIARI 1-0 (77' Darmian)

INTER (a cura di Simone Bernabei)

Handanovic 6 - Raramente chiamato in causa, se non per qualche sporadica uscita. Attento sulla rasoiata di Nainggolan del primo tempo

Skriniar 6 - Conferma l'ottimo momento di forma con un'altra prestazione convincente. Attento e applicato in fase difensiva, va spesso a pressare alto per recuperare subito il pallone

De Vrij 6,5 - Il migliore oggi del pacchetto arretrato. Attento, preciso, agonisticamente cattivo. Sfiora il gol con un gran colpo di testa su angolo che si stampa sulla traversa

Bastoni 6 - Rientra in campo dopo il turno di squalifica. Il Cagliari non fa molto per impensierirlo e allora si concede qualche scampagnata in avanti

Darmian 7 - Non è Hakimi e questo lo si sapeva. Ma pur con le sue caratteristiche si rende protagonista di una prova attenta e con spinta costante a destra. Poi passa a sinistra e trova la fondamentale rete che decide la gara (dall'84' D'Ambrosio sv)

Sensi 6,5 - Il rientro in campo dal 1', 6 mesi dopo l'ultima volta, è più che positivo. Sempre nel vivo del gioco, spesso pericoloso con conclusioni da fuori. Una bella notizia per Conte in vista del finale di stagione (dall'81' Vecino sv)

Brozovic 6,5 - Nel primo tempo lavora più da guastatore che da inventore, lasciando l'incombenza ad Eriksen. Nella ripresa è più mobile e con maggiori idee in fase di costruzione. Sempre e comunque fondamentale

Eriksen 6,5 - Ha belle idee e piedi giusti per metterle in pratica. Ottime triangolazioni e preziosi filtranti per i compagni, è integrato nel gioco e pericolosissimo sui calci piazzati. E' diventato una vera mezzala (dall'81' Gagliardini sv)

Young 5,5 - Spinge poco, spinge male. Più attento alla fase difensiva, Zappa lo costringe a restare basso e ne limita largamente la pericolosità offensiva (dal 69' Hakimi 7 - Lasciato fuori a sorpresa, entra con l'atteggiamento e le idee giuste. La sua velocità è la chiave per scardinare la difesa cagliaritana)

Sanchez 5,5 - Frizzante, pimpante, spesso nel vivo del gioco almeno a inizio gara. Trova il gol ma è in fuorigioco, commette qualche imprecisione e cala vistosamente alla distanza (dal 69' Lautaro 6,5 - Il suo ingresso dà più peso al reparto offensivo e crea qualche difficoltà di posizionamento alla difesa del Cagliari. Anche lui è una delle chiavi di volta del match)

Lukaku 6,5 - Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa è al solito decisivo. Prima mettendosi in proprio e cercando il gol, poi assecondando il triangolo chiesto da Hakimi per il gol dell'1-0. Chiude proteggendo palloni pesantissimi e facendo salire la squadra

Antonio Conte 7 - Undicesima vittoria consecutiva e +11 sul Milan ristabilito in classifica. Il Cagliari è arroccato dietro la linea del pallone e per la sua Inter non è semplice scardinare la resistenza sarda. Dà una mano alla squadra con i cambi giusti al momento giusto, ovvero Lautaro e Hakimi ad una ventina di minuti dal termine

CAGLIARI (a cura di Dennis Magrì)

Vicario 7 - Compie una bella parata, con la mano di richiamo, su Eriksen. Nella ripresa si ripete sul danese e su Sensi. Sicuro nelle uscite, un debutto in Serie A da ricordare. Non può nulla sul gol di Darmian.

Rugani 6 - In copertura fa una buona partita, quando il gioco dell’Inter si sviluppa sulla fascia di Young dà manforte a Zappa (Dall’85’ Simone s.v.).

Godin 6.5 - Tosto e ruvido, deciso negli interventi. Tiene sotto controllo Lukaku, lui che lo conosce bene. E, vedendo la partita del belga, è riuscito nel suo intento.

Carboni 6 - È la sorpresa nello schieramento di partenza del Cagliari: Semplici gli dà fiducia, ripaga con un’attenta performance su Darmian. Contiene anche le scorribande di Lukaku.

Zappa 5 - Spinge meno rispetto al solito, dalle sue parti ha un granché da fare con Young. Sbaglia, però, la diagonale e Darmian non glielo perdona (Dal 91’ Cerri s.v.).

Marin 6 - Taglia e cuce in mezzo al campo, scambia spesso la posizione con Nainggolan in cabina di regia. Solito lavoro sporco, la sua presenza nel settore centrale del campo è imprescindibile.

Duncan 5.5 - Tanti passaggi fuori misura, alcuni anche velenosi con cui regala qualche contropiede agli avversari. Per sua fortuna non ne approfittano (Dal 72’ Asamoah 6 - Entra bene in partita, portando in campo un po’ di vivacità).

Nainggolan 6 - Suo l’unico vero tentativo dei sardi nel primo tempo, con un tiro da fuori respinto con non pochi problemi da Handanovic. Prova di orgoglio, dopo le parole rilasciate sulla “mentalità”: prende per mano la squadra e prova a trascinarla.

Nandez 6 - Si muove bene sulla fascia, spesso punge Darmian. Il Cagliari spinge prevalentemente dalla sua parte.

Joao Pedro 5.5 - Si muove molto per creare superiorità numerica sulla trequarti, prova ad accendere la luce ma viene accerchiato bene dagli avversari.

Pavoletti 5 - Tanti contatti con i difensori avversari, fa a sportellate ma sotto porta non si nota se non nel finale. Servito poco e male (Dal 91’ Pereiro s.v.).

Semplici 6 - La sua squadra lotta con coraggio in casa della capolista, in difesa concede poco a una squadra schiacciasassi come l'Inter. Il potenziale, per raggiungere la salvezza, c'è.