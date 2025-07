Ufficiale Torres, forze fresche sugli esterni. Il classe 2004 Lattanzio ha firmato fino al 2028

Serie C

Oggi alle 10:19 Serie C

Tramite i propri canali ufficiali la Torres ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo Del classe 2004 Alberto Lattanzio, esterno in forza alla Clodiense nell’ultima stagione. Di seguito il comunicato:

La Torres comunica il tesseramento di Alberto Lattanzio.

Esterno destro classe 2004, capace di giocare su entrambe le fasce, nella passata stagione ha vestito la maglia della Union Clodiense Chioggia con cui ha disputato il campionato di Serie C, girone A.

Vanta esperienze in Lega Pro sia con Arzignano Valchiampo che Vicenza. Lattanzio si trasferirà a Sassari in concomitanza del ritiro pre campionato e verrà presentato prima della partenza a Sappada prevista per il 17 luglio. Firma un contratto triennale.