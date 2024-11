Inter, Calhanoglu non partirà per Verona: il turco lavorerà per esserci contro il Lipsia

Come era preventivabile, Hakan Calhanoglu non partirà con la squadra per Verona, ma resterà a Milano per cercare di lavorare al meglio e recuperare in vista della partita di martedì contro il Lipsia. L'Inter si affiderà quindi con ogni probabilità a Krjstian Asllani, che sarà il regista scelto da Simone Inzaghi per l'anticipo della 13^ giornata di Serie A.

Le parole di Calhanoglu dopo l'infortunio

"Ringrazio il presidente dell'Inter Marotta per la comprensione. Hanno chiamato me e il nostro allenatore subito dopo la partita con il Galles. Ho scelto di restare qui, ma purtroppo domani (19 novembre, ndr) non potrò essere della partita. Non potrò giocare la partita con il Montenegro, però ho scelto di restare in nazionale per non lasciare la squadra da sola, purtroppo non potrò giocare la partita di domani (19 novembre, ndr). Il mio vecchio infortunio si è ripresentato, ma per fortuna non è così grave. Spero di essere in campo per la partita di Verona.

Abbiamo giocato bene nella partita con il Galles, ma non siamo riusciti a vincere. La cosa più importante era non perdere, e non abbiamo perso. Spero che i miei compagni tornino domani (19 novembre, ndr) con una vittoria (è terminata con una sconfitta per la Turchia, ndr), e io partirò per Milano contento".