Inter, Calhanoglu risponde ai cori dei tifosi del Milan: "Preferisco siano i miei piedi a parlare"

vedi letture

Hakan Calhanoglu è ormai un idolo per i tifosi dell'Inter, mentre per quelli del Milan è sempre il bersaglio numero uno quando si tratta (purtroppo) di cori offensivi. Il turco su Instagram ha pubblicato un video molto dettagliato, che inizia con le immagini della città di Milano, per poi passare agli spogliatoi di San Siro e finire con quelle dell'ultimo derby giocato. La musica di sottofondo ad un certo punto si ferma e si sentono i cori dei tifosi rossoneri che cantano: "Calhanoglu figlio di p*****a" prima del corner del gol di Lautaro. Il commento del centrocampista è una frecciatina alla sua ex squadra: "Preferisco lasciare che siano i miei piedi a parlare".