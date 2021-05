Inter Campione, Conte: "Il momento chiave l'uscita dalla Champions: ci siamo compattati"

Intervistato da ‘90° Minuto’, il tecnico dell’Inter Antonio Conte individua il momento chiave della stagione che si è conclusa con la vittoria dello Scudetto: “Il momento chiave penso sia stato quando nella settimana in cui siamo usciti dalla Champions, dove ci sono piovute critiche addosso in maniera forse esagerata. Non era facile, avevamo un gruppo di ragazzi non abituati a vincere. Siamo stati bravi a compattarci e a prendere le critiche per essere ancora più forti e protagonisti. Quello è stato anche il momento più difficile, c’erano tante critiche a me e ai calciatori, ci siamo compattati”.

Qui l’intervento completo.