Inter Campione. Hakimi esulta sui social: "Campioni d'Italia, questa è la mia squadra!"

Anche Achraf Hakimi si unisce ai festeggiamenti social dell'Inter per la vittoria dello Scudetto. Il laterale marocchino ha pubblicato infatti quest'immagine su Twitter per celebrare il trionfo dei nerazzurri: "Campioni d'Italia. This is my team! Forza Inter", le parole dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund.