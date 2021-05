Inter Campione. I protagonisti - Barella miglior centrocampista, anche di Verratti e Jorginho

In una serata di giugno di un paio di anni fa, quando l’Italia si preparava a Euro2020 e la Nazionale era atterrata in Grecia per affrontare i padroni di casa allo Spyros Louis II, Nicolò Barella sembrava l’anello debole del centrocampo. Forse perché giocava al Cagliari, al netto delle grandi offerte che erano state recapitate (e rifiutate) per il centrocampista. Jorginho come vertice basso sembrava intoccabile, Marco Verratti ne è l’alter ego qualche metro più avanti, come mezz’ala sì, ma anche come scelta B in caso ci siano dei problemi.

Poi Barella è arrivato all’inter. Per cifre altissime, quasi 40 milioni tra prestito e obbligo di riscatto, più i bonus che potrebbero portare la spesa intorno ai 45 milioni. Probabilmente vale ogni singolo euro speso, anche per quanto visto nell’ultima stagione. Ottimo con l’Inter, praticamente inarrestabile con la Nazionale, tanto da diventare più intoccabile sia di Jorginho che di Verratti, due mostri sacri della per Roberto Mancini.

Ora probabilmente toccherà al rinnovo. Non ancora chiesto - almeno non a grande voce - ma con la sensazione che qualcuno dovrà scegliere quale sarà la situazione. Barella vuole rimanere all’Inter, questa è una scelta pacifica, al netto delle proposte della Juventus. Non è detto che possa bastare, soprattutto se Zhang alla fine non firmerà gli accordi già (quasi) in essere.