Inter Campione. Lukaku stuzzica Ibra: “Il nostro Dio ha incoronato i Re! Ora inchinatevi"

vedi letture

Continuano i festeggiamenti, anche via social, dei calciatori dell’Inter per la vittoria dello scudetto arrivata ieri. Fra questi c’è anche Romelu Lukaku che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “Il nostro Dio ha incoronato i Re! Ora inchinatevi! King of Milano”. Il riferimento neanche troppo velato dell'attaccante belga è legato al tweet di qualche settimana di Zlatan Ibrahimovic che recitava: "Milano never had a king, they have a GOD".