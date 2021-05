Inter Campione, Michele Serra: "Più puntuali che pazzi, il prossimo lo prenoto per il 2030"

“Il prossimo Scudetto lo prenoto già nel 2030”. Sulle pagine de la Repubblica, Michele Serra, notoriamente tifoso interista, commenta lo Scudetto vinto ieri dai nerazzurri: “Nel più anomalo e sconvolgente dei contesti, la vittoria dei nerazzurri è stata invece di una normalità incoercibile”, anche “per una ragione rituale: ’Inter, da quando è nata, vince il campionato ogni dieci anni circa, e preferibilmente proprio a cavallo tra il vecchio e il nuovo decennio. Ha vinto nel 1910, nel ’20, nel ’30, nel ’40, nel ’71, nell’80, nell’89, nel 2010 (anno del Triplete), ora nel 2021. […] L’auto-narrazione interista, quella della “pazza Inter”, è insomma più un vezzo di noi tifosi nerazzurri che una seria introspezione nell’interismo quello vero. Statisticamente, è la squadra italiana che ha diluito più regolarmente le proprie vittorie nel tempo, la più stabile, la più vincente in Italia dopo la Juventus e in Europa dopo il Milan, nonché la sola mai retrocessa in Serie B, privilegio che spetterebbe anche alla Juve non fosse stato per Calciopoli”.