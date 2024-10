Inter, Carboni può rientrare a Milano: Marsiglia deciso a interrompere il prestito

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, ha recentemente parlato di Valentin Carboni, mostrando il suo dispiacere per la situazione del giovane giocatore, attualmente in prestito dall'Inter. De Zerbi ha espresso preoccupazione riguardo al suo ritorno in campo: "Non so se potrà tornare a giocare entro la fine della stagione. Sono molto dispiaciuto per lui, è un ragazzo molto giovane, ha l'età di mio figlio ed è un talento forte nonostante la sua giovane età. Purtroppo qui non ha avuto modo di dimostrarlo appieno perché è arrivato già infortunato dalla Copa America con l'Argentina. Ha iniziato tardi, si è infortunato di nuovo ed è andato in Nazionale. Spero che possa tornare più forte e riprendersi rapidamente. Gli auguro di tornare presto, da noi o da un altro club".

Nel frattempo, in Francia si parla della volontà del Marsiglia di separarsi da Carboni dopo la rottura del crociato subita in Nazionale. Il sito Goal.com versione francese ha riportato che "la storia di Valentin Carboni con l'OM sta per finire", aggiungendo che il club francese sta considerando l'interruzione del prestito, il che porterebbe il giocatore a fare ritorno all'Inter nelle prossime settimane. Questa situazione è stata confermata anche da La Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato il rientro di Carboni ad Appiano Gentile per proseguire il suo recupero.