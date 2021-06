Inter, che frenata per Hakimi: distanza con il PSG per l'esterno marocchino

L'esigenza dell'Inter di fare cassa e chiudere il mercato con un attivo tra i 70 e i 100 milioni di euro ha fatto balzare in pole Achraf Hakimi nella lista dei possibili partenti in casa nerazzurra. Sul marocchino, com'è noto, ci sono da tempo Chelsea e PSG, ma contrariamente a quanto circolato finora l'offerta che Leonardo avrebbe presentato a fine maggio non sarebbe di 60 milioni, ma di 50 più bonus. Dunque - evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport - sideralmente distante dai 70 chiesti dall'Inter. Si è parlato in seguito di contropartite (su tutti Paredes), ma non ci sono stati passi concreti. Un altro che può partire è Perisic, che ha mercato in Bundesliga: il croato piace a Bayern, Hertha Berlino, Lipsia ed Eintracht Francoforte, ma sin qui si è trattato soltanto di abboccamenti.