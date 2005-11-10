Inter, Chivu: "Non dobbiamo pensare troppo avanti: domani c'è il Brugge, poi altre 7"

Alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Club Brugge per Cristian Chivu parla a InterTv della prossima sfida di Champions, dove i nerazzurri dovranno dimostrare che la sfida contro il Real Madrid è alle spalle con tre punti importantissimi. I nerazzurri ci arrivano sull'onda lunga del successo contro il Parma dello scorso weekend, dove peraltro Chivu è riuscito a far riposare diversi titolari.

Che partita dobbiamo aspettarci domani?

"Tosta, come tutte quelle in Champions. Contro una squadra propositiva in entrambe le fasi e che cerca di far vedere la propria identità. Siamo consapevoli che in Champions non ci sono partite semplici".

Nove partite in 29 giorni, cosa servirà per andare più lontano possibile anche in stagione?

"Non pensare a quante partite dobbiamo affrontare. Dobbiamo guardare di partita in partita, essere la migliore versione di quello che abbiamo in quella specifica partita e non pensare mai troppo in avanti".

Le informazioni sulla gara di domani

Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, è l'esordio stagionale in casa per i nerazzurri in Europa. Calcio d'inizio domani alle 21:00: sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.