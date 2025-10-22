Inter, Chivu oltre il risultato: "Terza volta in Champions con la porta inviolata, sono orgoglioso"

"Sono orgoglioso della mia squadra perché le partite di Champions League non sono mai facili, soprattutto quando giochi in trasferta contro una squadra che vuole fare qualcosa di importante contro una squadra come l'Inter". Parole di Cristian Chivu, che ai canali della UEFA analizza così la netta vittoria per 4-0 ottenuta sul campo dell'Union SG. "Sono contento del risultato e che sia la terza volta che manteniamo la porta inviolata in questa competizione. Sono orgoglioso dei ragazzi".

A Bruxelles i nerazzurri hanno conquistato la settima vittoria di fila, rimanendo così a punteggio pieno insieme a PSG e Arsenal, e portandosi a un passo dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

"Siamo rimasti un po' sorpresi dalla loro intensità, dalla loro aggressività - ha proseguito Chivu -. Siamo stati un po' troppo morbidi nei duelli e abbiamo fatto le cose un po' troppo facilmente. Dopo quei 15 minuti, abbiamo iniziato a costruire il nostro piano di gioco e la nostra fiducia. Non è stato facile perché il pericolo era sempre dietro l'angolo, quindi dovevamo essere pronti a tutto. Abbiamo segnato, poi abbiamo segnato il secondo gol, e tutto è diventato più facile".