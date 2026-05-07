Inter-Chivu, per il rinnovo appuntamento a dopo la finale di Coppa Italia

Chivu-Inter, avanti insieme. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come sia tutto apparecchiato per il nuovo accordo tra le parti fino al 2028 con ingaggio che salirà a 3.5-4 milioni di euro a stagione. Si pianificherà il futuro, con l'Inter che dovrà giocoforza rinnovare la squadra, considerando l'età media piuttosto alta e diversi giocatori che vanno a scadenza di contratto.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Chivu e la dirigenza dovrebbero reincontrarsi dopo la finale di Coppa Italia per discutere del futuro. Dopo la partita di Roma, inoltre, il tecnico farà delle valutazioni anche sugli Under 23 e chi potrà eventualmente salire in Prima squadra. L'occasione sarà presentata nelle ultime due partite di campionato, quando alcuni di loro potrebbero essere provati.