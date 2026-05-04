TMW Inter, ora il rinnovo di Chivu. Marotta scherza ma non troppo: “Credo che andrò via prima io di lui”

I dubbi stanno a zero. Se la scorsa estate Cristian Chivu fosse o meno la prima scelta dell’Inter, a questo punto, è un tema che passa in cavalleria sulle note dei cori per lo scudetto appena conquistato dal tecnico romeno. Vanta un contratto fino al 30 giugno 2027, ma anche sotto questo profilo sembra quasi un dettaglio: il futuro che i nerazzurri immaginano con l’ex difensore ha una scadenza ben più lunga

Beppe Marotta, sull’onda lunga dei festeggiamenti per il tricolore, se l’è cavata con una battuta: “Credo che andrò via prima io di lui”. Non necessariamente ironia: anche il presidente ha un contratto fino al 2027, anche nel suo caso non c’è nessun dubbio sulla continuità, ma presto o tardi si dedicherà alla politica dello sport, con un’attenzione ai giovani, come ha più volte dichiarato. Difficilmente già l’anno prossimo - anzi, è pressoché da escludere -, ma più in avanti è quasi sicuro.

E Chivu? Lo stesso Marotta, in passato, ha definito “una formalità” le questioni legate al suo prolungamento di contratto. La prassi interista è di rinnovare per due stagioni, portando al 2028 la scadenza (possibile opzione fino al 2029), con ingaggio che salirà a circa 3,5/4 milioni di euro a stagione. Sul piatto, oltre ai discorsi economici, anche quelli legati all’Inter del futuro: l’anno scorso, Chivu partiva dalle poche panchine di Parma, era complicato avere grandi pretese. Ora, è l’allenatore del ventunesimo scudetto: l’Inter del domani la disegnerà anche lui.