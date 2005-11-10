Inter, si complica la pista Diaby: il Bayer Leverkusen fa sul serio per riportarlo in Germania
La corsa dell’Inter per Moussa Diaby si fa sempre più complicata. Oltre agli aspetti economici già noti, nelle ultime ore è emerso un nuovo ostacolo che rischia di rallentare i piani del club nerazzurro. Dalla Germania, infatti, arrivano segnali di un inserimento concreto del Bayer Leverkusen, deciso a riportare a casa uno dei protagonisti delle ultime stagioni prima del trasferimento in Arabia Saudita.
Il Bayer Leverkusen vuole riprendere Diaby
Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, in particolar modo dalla Bild, il club delle Aspirine avrebbe già intensificato i contatti con l’entourage dell’esterno francese, portando avanti i dialoghi per capire la fattibilità dell’operazione. Il Bayer punta sul forte legame costruito con il giocatore durante la sua esperienza in Bundesliga e spera che questo possa rappresentare un fattore decisivo nella scelta della prossima destinazione.
Il francese pronto ad abbassarsi lo stipendio
Dal punto di vista economico, l’Al-Ittihad continua a valutare Diaby meno di 30 milioni di euro, una cifra che mantiene aperti i margini per una trattativa. Lo stesso classe 1999, pur di tornare a Leverkusen, sarebbe disposto a ridurre sensibilmente il proprio ingaggio, accettando uno stipendio da circa 6 milioni di euro lordi a stagione. Una disponibilità che conferma la volontà del francese di rimettersi in gioco nel calcio europeo e che rappresenta un elemento da tenere in considerazione anche per l’Inter.