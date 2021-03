Inter, con i tamponi negativi i Nazionali potranno partire. Il club: no alle partite, solo allenamenti

In casa Inter si riapre il dibattito sulla partenza o meno dei Nazionali e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di alta tensione in casa nerazzurra. L'Ats ha dato il via libera ai giocatori: se tutti i tamponi di oggi saranno negativi Lukaku e gli altri stranieri partiranno, ma il club nerazzurro non vorrebbe vedere in campo i giocatori nelle partite di qualificazione al prossimo Mondiale. Per la società potranno solo allenarsi.