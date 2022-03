Inter, conferme dall'Inghilterra: il Matador Cavani il nome giusto per rimpiazzare Alexis Sanchez

Arrivano conferme dall'Inghilterra. Come riporta Il Daily Mail infatti, l'Inter, alla ricerca di un bomber affidabile per rimpiazzare Alexis Sanchez, avrebbe messo nel mirino Edinson Cavani. Il Matador è in scadenza con il Manchester United al termine della stagione.