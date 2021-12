Inter, congelata da un anno la bozza di rinnovo di De Vrij: Raiola può spingerlo verso la Premier

In casa Inter è congelata da un anno la bozza del rinnovo di contratto di De Vrij trattato al tempo con Mino Raiola. Non ci sono stati aggiornamenti tra le parti e non è da escludere che il procuratore spinga per portare il giocatore in Premier League nel prossimo futuro. A riportarlo è Tuttosport.