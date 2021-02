Inter, Conte: "Non dimentico che tanti si chiedevano quanti punti avremmo avuto dal Milan"

Quello di domani non sarà un derby decisivo per lo scudetto. Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia, ha ricordato così i tanti ragionamenti fatti sul distacco tra le due squadre, ora che la sua Inter arriva alla stracittadina con un punto di vantaggio sul Milan: "Mancano sedici partite, non dimentico che tanti, prima delle partite in casa con la Fiorentina e la Lazio mentre il Milan giocava con Crotone e Spezia, si chiedevano con quanti punti di distacco saremmo arrivati al Milan. Stiamo arrivando al derby con un punto in più, invece tanti avevano pronosticato che sarebbe stata la botta finale. È un campionato molto difficile, è complicato fare pronostici e ogni partita la devi giocare".

