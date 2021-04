Inter, Conte: "Ora completiamo il percorso. Lautaro Martinez è cresciuto in tutto"

Vigilia del recupero della 28esima giornata di Serie A. L'Inter di Antonio Conte va a caccia di un'altra vittoria per mettere quanto prima possibile le mani sullo scudetto. Il tecnico dei nerazzurri, in vista della sfida al Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Inter TV.

Il Sassuolo è una delle squadre più interessanti del campionato: che gara dobbiamo aspettarci? - "Affrontiamo una squadra che un'identità e caratteristiche ben precise. Da un po' lavorano con Roberto De Zerbi, un ottimo allenatore. Servirà grandissima attenzione, rispettare tutto e tutti, cercare di fare la nostra partita e ottenere il massimo anche domani"

Quanto inciderà il poco tempo di recupero? - "Incide il giusto, per noi ma anche per loro. Siamo abituati a giocare con questi ritmi, al di là del recupero contano entusiasmo e voglia. Stiamo facendo cose importanti, ma il percorso va completato"

Si può dire che la gara d'andata è stata una svolta dal punto di vista degli aggiustamenti difensivi? - "Se vuoi fare un campionato da protagonista è necessario trovare un equilibrio tra le due fasi. Noi all'inizio abbiamo subito tanti gol, non c'erano gli equilibri che servivano, poi abbiamo fatto delle valutazioni che tenessero comunque in conto l'efficacia in fase offensiva"

Nessuno in Serie A corre quanto l'Inter: quanto conterà la giusta condizione fisica per questo rush finale? - "Conta sempre, il giocatore deve star bene in campo e correre nella giusta maniera"

Inter al primo posto anche per tiri in porta/gol fatti: finalmente la squadra è cinica come voleva lei? - "Quando crei devi anche sfruttare. La situazione giusta va capitalizzata con il gol, altrimenti al massimo pareggi la partita"

Lukaku continua a mettere la squadra davanti a se stesso e ai suoi gol: è il segreto di questa squadra? - "Tutte pensano al noi, il singolo non ti fa vincere. L'insieme esalta le qualità individuali e questo i ragazzi lo hanno capito"

Quanto è cresciuto Lautaro Martinez in fase di non possesso? - "E' cresciuto in tutto, con e senza palla. Deve continuare su questa strada: calcolando la giovane età, ha sicuramente un grande avvenire davanti a lui"