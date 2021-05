Inter, Conte si racconta: "Da bambino andavo in chiesa perché altrimenti non si poteva giocare"

Antonio Conte si racconta a Dazn. Fresco di vittoria dello scudetto, il diciannovesimo nella storia dell’Inter, il tecnico salentino è ospite di Linea Diletta nella puntata che sarà online dal 5 giugno. L’emittente ha diffuso alcune anticipazioni dell’intervista, nel giorno della festa nerazzurra: “Sono credente, prima era più un discorso di interesse, da bambino frequentava la parrocchia di Sant’Antonio Fulgenzio a Lecce e c’era un campetto tutto scassato, che però per noi era San Siro. Il problema è che se non andavi in chiesa non potevi giocare”.

Nei momenti di forte tensione cosa la aiuta?

“A casa ho un flipper, ogni tanto mi scarico, questo è anti-stress”.