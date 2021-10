Inter, convocato il papà/agente di Brozovic in sede: la trattativa per il rinnovo entra nel vivo

L'Inter ha convocato il papà/agente di Marcelo Brozovic. Tra mercoledì e giovedì nella sede del club nerazzurro andrà in scena un summit per provare a trovare la quadra per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno

Ecco le due posizioni

La richiesta di Marcelo Brozovic è quella di uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione, comprensivi di bonus. L'Inter, dal canto suo, non vuole andare troppo oltre rispetto all'attuale contratto e pensa a un'offerta da 4 milioni di euro di parte fissa più bonus. Va segnalata, scrive la 'Gazzetta dello Sport', la volontà della società nerazzurra di trattenere l’asse portante del gruppo che è arrivato a vincere lo scudetto solo cinque mesi fa: non sarà quindi impossibile trovare un accordo, ma bisognerà trattare sulle cifre.